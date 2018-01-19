أعلن نادي النصر اليوم (الخميس)، اعتذار الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن الاستمرار في رئاسة هيئة أعضاء شرف النادي.
وأكد الأمير مشعل، وفق حساب النصر الرسمي على “تويتر”، وقوفه ودعمه للنادي، مقدمًا دعمًا لإدارة النادي برئاسة سلمان المالك مقداره مليون ريال.
وكشف الحساب أن رئيس النادي قام بزيارة للأمير مشعل اليوم، لثنيه عن قراره، إلا أن الأمير أكد أن الاعتذار بسبب ارتباطاته العملية، وأنه سيظل قريبا من النادي وداعما له، فيما أطلعه المالك على خطط الإدارة الحالية والمستقبلية لتحقيق تطلعات جماهير النادي.وفق “أخبار 24”.
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