أعلن نادي الهلال عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، يفيد بحصول الفريق على المركز الـ29 على مستوى العالم، والأول على مستوى آسيا في عام 2017م، برصيد 186.5 نقطة.
من جانبه علّق رئيس النادي الأمير نواف بن سعد بأن هذا الإنجاز جاء نظير الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على تطوير القطاع الرياضي والشبابي، علاوة على متابعة واهتمام الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال حقق في عام 2017م بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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