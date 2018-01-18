قال مصدر بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” إنه تم رصد 3 طرق احتيال يتبعها البعض لخداع المقيّمين للحصول على تعويضات غير مستحقة عن حوادث المركبات.
وأوضح المصدر أنه تم كشف 50 حالة احتيال مثبتة خلال الأشهر القليلة الماضية باتباع هذه الطرق الثلاث، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الطريقة الأولى تمثلت في إدراج أضرار قديمة تم تعويضها مسبقًا، في حادث جديد يتم افتعاله بغرض الحصول على تعويض مادي أكبر.
وأبان أن الطريقة الثانية تتصل بإضافة أضرار ليس لها علاقة بالحادث الأصلي بهدف زيادة مبلغ التعويض، فيما تتمثل الطريقة الثالثة في تسجيل المركبة التي وقع عليها الضرر بمركبة أخرى؛ للحصول على مبلغ التعويض.
وأضاف أن بعض الأشخاص قاموا بزيادة الضرر في المركبة لتحويل الحادث من بسيط إلى حادث أكبر، بينما قام البعض بتغيير الأبواب السليمة للسيارة بأخرى متضررة بحادث، وذلك للحصول على مبلغ أكبر للتعويض.
وذكر المصدر أنه عند ضبط أي حالة للغش يتم التحقق منها، وبعد التثبت منها يتم رفع الأوراق للإدارة العامة للمرور التي بدورها تحيلها للجنة خاصة بقضايا الاحتيال للنظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية القضية.
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