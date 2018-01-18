طالبت وزارة التجارة والاستثمار المستهلكين بالتوقف الفوري عن استخدام لعبة الأطفال “Oball Rattle” وإعادة المنتج لمنفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء نقداً.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس) أن ذلك يأتي بسبب احتمالية حدوث كسر في الجزء البلاستيكي وخروج الحبيبات الذي قد يؤدي إلى خطر اختناق الطفل حال بلعها.
وكانت الوزارة قد أعلنت في مارس العام الماضي عن استدعاء اللعبة لنفس السبب، ودعت إلى التواصل مع الشركة المستوردة حال عدم التمكن من إعادتها لمتجر البيع.
وفق “أخبار 24”.
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