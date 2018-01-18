دعت وزارة الخدمة المدنية 1493 متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة الشهر الماضي، لمطابقة بياناتهن لدى أي من فروع ومكاتب الوزارة بمختلف مناطق أو محافظات المملكة.
وطالبت الوزارة المدعوات إلى اصطحاب أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.
وأكدت الوزارة وفق موقع أخبار 24 أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.
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