تأثّر إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، فجر اليوم (الخميس)، عند تلاوته وهو يؤم المصلين في صلاة الفجر من المحراب النبوي، الذي نقلت وكالة المسجد الصلاة إليه بعد انقطاع دام نحو ربع قرن.
وانقطع صوت الحذيفي من شدة التأثر عند وصوله، قوله تعالى: “لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ”، ولكنه استجمع نفسه وواصل القراءة لإتمام الصلاة.
وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد نقلت الصلاة إلى محراب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعليه أكد الرئيس العام، عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تطبيق نقل الصلوات إلى المحراب لقي أثراً طيبًا لدى الزائرين والمصلين.
وفق “أخبار 24”.
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