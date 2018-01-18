نجحت أندية الأحياء بتعليم الخرج في تنفيذ أكثر من ٦٠ فعالية في أندية البنين والبنات استفاد منها أكثر من ٥٠ ألف من أهالي محافظتي الخرج والدلم خلال ٤ أيام بمتابعة وتنفيذ ٧٠ مشرفا في الأندية (بنين -بنات).
وقد رفع مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار شكره وتقديره للفريق التنفيذي لأندية الحي ولقادة ومشرفي الأندية نظير النجاح المميز الذي حققوه خلال فترة الإجازة في تفعيل برنامج الحي يحييك وتنفيذ البرامج باحترافية عالية لاقت صدى واسع وقبول من كافة شرائح المجتمع وأطيافه، ونجحت في استقطاب الأهالي والزوار وحفظ أوقات الشباب واستفادتهم من البرامج الترفيهية والإثرائية والمعرفية والرياضية التي نفذتها الأندية.
وأكد العبدالجبار أن تعليم الخرج ولله الحمد أصبح من بيوت الخبرة في تنفيذ كافة الفعاليات باحترافية و تميز، حيث أن توافد الأهالي والزوار على الأندية، واستفادة الرجال والشباب من أندية البنين وما يقدم فيها، واستفادة النساء والفتيات والأطفال من الأندية النسائية وما يقدم فيها والتنافس الكبير الذي أظهره الزوار أثناء مشاركتهم في المسابقات والفعاليات كان من الأولويات والأهداف التي نسعى لتحقيقها والتي تأتي امتدادا لتوجيهات القيادة وفقها الله و معالي وزير التعليم.
الجدير بالذكر أن البرامج انطلقت الأحد المنصرم واختتمت الأربعاء وتنوعت بين ترفيهية وزيارات ميدانيةوسياحية وتراثيةومعارض وركوب الخيل و برامج رياضية وكرنفالات للسيارات الكلاسيكية و الفلكلورات الشعبية و مسابقات الطهي الخلوي وبيوت الشعر والأمسيات الشعرية إضافة إلى دورات تدريبية وبرامج إثرائية وجوائز وسحوبات يومية.
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