أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم، عدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة لـ 12 منطقة، وذلك قبيل الحالة الجوية التي وُصفت بالأبرد، والتي يُتوقع أن تبدأ خلال أيام.
ونبّه النظام منطقة تبوك من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية من الواحدة صباح الجمعة حتى التاسعة من صباح الأحد مع نشاط في الرياح السطحية (تصل إلى أكثر من 55 كم/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 1 كم)، وفرصة لهطول أمطار رعدية يوم الجمعة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة (قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات المنطقة (جبال اللوز- علقان).
ونبّه منطقة الحدود الشمالية من “حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية” من الواحدة صباح الجمعة حتى التاسعة من صباح الأحد، مع نشاط في الرياح السطحية (تصل إلى أكثر من 55 كم/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 1 كم)، وفرصة لهطول أمطار رعدية يوم الجمعة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة (قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأجزاء ما بين طريف وعرعر.
ونبّه منطقة الجوف من “حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية” من الواحدة صباح الجمعة حتى التاسعة من صباح الأحد، مع نشاط في الرياح السطحية (تصل إلى أكثر من 55 كم/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 1 كم)، وفرصة لهطول أمطار رعدية يوم الجمعة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة (قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأجزاء ما بين القريات وطبرجل.
وفي منطقتي حائل والشرقية “حفر الباطن والقيصومة” صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة من الواحدة صباح الجمعة حتى التاسعة من صباح الأحد، مع نشاط في الرياح السطحية (تصل إلى أكثر من 55 كم/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 1 كم)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة (قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي) من مساء يوم الجمعة بحائل، وفي الشرقية فرصة لتكوّن سحب رعدية يوم الجمعة مساء، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة . وفق “مزمز”.
أما في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ الثالثة فجر الجمعة، وتتواصل إلى التاسعة من مساء السبت القادم بالمدينة المنورة، والتاسعة من مساء الأحد بالمناطق الثلاث مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية (قد تصل إلى أقل من 2 كم)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الجمعة.
وفي جازان حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الساعة 11 صباح اليوم، وتنتهي الساعة الخامسة من مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.
ومكة المكرمة حالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ الواحدة ظهر اليوم، وتنتهي الثامنة من مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.
أما في منطقتي الباحة وعسير حالة سحب رعدية تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي الثامنة من مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.
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