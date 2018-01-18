تتجه إدارة نادي الهلال إلى طلب نقل مواجهة فريقها الأول لكرة القدم مع الند التقليدي النصر من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز إلى ملعب جامعة الملك سعود.
وينتظر أن تقدم إدارة نادي الهلال خطاباً رسمياً للجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لطلب نقل ديربي الوسطى الذي يجمع الطرفين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الثامن من فبراير المقبل إلى ملعب جامعة الملك سعود، خاصة أنه أصبح جاهزاً بنسبة كبيرة لاحتضان المباريات واستقبال العائلات ضمن الملاعب المتاحة في ظل تخصيص بوابتين للعائلات.
في حين، تقرر أن يفتتح الهلال أولى مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود أمام الرائد في الـ 30 من يناير، إذ تعمل إدارة النادي مع شركة “صلة الرياضية” المسوق الحصري للنادي على استكمال كافة تجهيزات الملعب لاحتضان مباريات الفريق بعد اكتمال جاهزية أرضية الملعب وغرف ملابس الفريقين. وفق “الرياضية”.
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