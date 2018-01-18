وجه الظهير الأيمن إبراهيم هزازي عبر حسابه في «تويتر» نداء إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، برغبته لعب كرة القدم.
وسبق للهزازي أن خاض عدة تجارب احترافية، أبرزها مع قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد، والاتفاق. ويتطلع الهزازي لمواصلة الركض الكروي من خلال أحد الأندية، إذ يرى أنه ما زال قادرا على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ويمني النفس أن يلعب لأحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وفق “عكاظ”.
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