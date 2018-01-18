كشفت مصادر طبية بنادي الهلال، عن إمكانية لحاق المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو بمباريات فريقه في آخر 4 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، وتحديداً أمام القادسية والاتفاق الأهلي والفتح.
وأشارت المصادر إلى أن الخروج المبكر لإدواردو بعد إصابته في ذهاب النهائي الآسيوي من الملعب والطريقة الصحيحة في التعامل مع إصابته من قبل الجهاز الطبي بنادي الهلال أمام أوراوا وسرعة إجراء العملية والانضباط الذي كان عليه اللاعب أسهم وراء إمكانية عودته بشكل سريع.
من جانب آخر رفض نادي ساو باولو البرازيلي عرضاً هلالياً للفوز بخدمات صانع ألعابه البيروفي الدولي كريستيان بويفا، لرغبته في الاحتفاظ باللاعب. وفق “الشرق الأوسط”.
من جانب آخر يغلق الأرجنتيني رامون دياز تدريبات الهلال الليلة تأهباً لمواجهة القادسية مساء السبت المقبل في دور الـ16 من مسابقة كأس الملك والذي سيغيب عنه اللاعب محمد الشلهوب بعد تعرضه لآلام في العضلة الضامة الأمامية وبسببها غاب عن مران أمس.
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