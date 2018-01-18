اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
تراجع المنتخب السعودي مركزين في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر يناير الجاري، إذ حل في المركز 65 بعد أن كان في المركز 63 ديسمبر الماضي.
وفي مقدمة الترتيب، حافظ المنتخب الألماني على صدارته للتصنيف العالمي.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884968018.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج