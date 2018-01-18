حسم التشيلي خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، موقفه حيال تجديد عقده مع ناديه بعد أن أعطى موافقته الرسمية على التجديد لمدة موسمين عقب ترتيب أموره العائلية التي كانت تهدد استمراره في الاتحاد.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن سييرا رمى بالكرة في ملعب إدارة ناديه لتجديد عقده بعد أن أبدى استعداده للاستمرار وترتيب أمور عائلته.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع سييرا لمدة موسم واحد 2016ـ2017 م، ثم جدد لموسم آخر وسط توقعات باستمراره موسمين إضافيين.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج