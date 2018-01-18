وافقت الحكومة الأمريكية على بيع أسلحة ومعدات عسكرية للمملكة بقيمة 500 مليون دولار، من بينها أسلحة دقيقة كبرنامج “باتريوت” للمراقبة الميدانية، وباتريوت “باك- 3” المتقدم وذخائر موجهة بدقة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان لها إنها أبلغت “الكونجرس” بقرارها الذي اتخذته في وقت متأخر أمس لأربعاء، مبينة أن المملكة ستحصل من خلال الصفقة المحتملة على التقنية والدعم في برنامج أسلحة دقيقة كبرنامج باتريوت للمراقبة الميدانية، وباتريوت “باك- 3” المتقدم.
كما تشمل الصفقة برنامج الخدمات الهندسية (ESP)، إضافة إلى قطع غيار نظام صواريخ باتريوت وهوك، وخدمات إصلاح وغيرها من العناصر ذات الصلة من الخدمات اللوجستية لدعم البرامج.”أخبار 24″.
واعتبرت الوكالة الأمريكية أن هذه الصفقة ستدعم أهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن المملكة التي كانت ولا تزال تشكل قوة هامة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
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