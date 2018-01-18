نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن شليويح بن مسحل بن خالد الشيباني العتيبي أقدم على قتل جهز بن فيحان بن صويلح الشيباني العتيبي، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما، مما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
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