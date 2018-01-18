ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن قام باختطاف خادمة وإقامة علاقة محرمة معها.
وذكر المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم يزيد النومس أن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغا من مواطن عن تغيب عاملته “فلبينية الجنسية” عن المنزل.
وأضاف النومس أن العاملة عادت بعد 3 أيام وأفادت أن شخصا قام بإركابها سيارته بالقوة، ومارس معها علاقة محرمة ولا تعرف عنه شيئاً. حسب “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد التحري والبحث تم التعرف على الشخص وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، حيث تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
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