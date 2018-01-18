نشرت شبكة “CNN” الأمريكية تقريرا عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على مدينة الرياض واعترضته قوات الدفاع الجوي الشهر الماضي.
وذكر التقرير الذي استعرض بقايا الصاروخ التي عُرضت في قاعدة عسكرية، أن الصاروخ يثبت كما يعتقد مسؤولون في المملكة، أنه تم تهريبه إلى اليمن في أجزاء منفصلة، بدليل أن أجزاءه لحمت مع بعضها فيما بعد.
وأضاف أن موقع الصمامات على جانب الصاروخ يثبت أنه صناعة إيرانية، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبارات لتحليل المعادن وفحص المتفجرات والدوائر الإلكترونية لمعرفة أين تم صنعها.
من جهتة أخرى، أشار المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إلى أن المملكة تم استهدافها بأكثر من 88 صاروخا باليستيا أطلقتها ميليشيات الحوثي.
وفق “أخبار 24”.
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