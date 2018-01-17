أعلنت وزارة الإسكان أسماء الدفعة الأولى من المستفيدين من أولى دفعات برنامج “سكني” لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري.
هنا الأسماء :
وحول تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، أوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحافي سابق أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، كما تشمل الدفعة 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي: الرياض بـ 2684، مكة المكرمة بـ 1123، المدينة المنورة 641، القصيم بـ929، المنطقة الشرقية بـ882، عسير بـ645، تبوك بـ243، حائل بـ273، الحدود الشمالية بـ235، جازان بـ163، نجران بـ179، الباحة بـ151، الجوف بـ152. إضافة الى توزيع الأراضي والبالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.
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