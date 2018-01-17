قرر المسؤولون في النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، معاقبة قائد فريق درجة الشباب لكرة القدم اللاعب هاني الصبياني بإيقافه مباراتين رسميتين وحسم (100%) من مكافأة تدريب اللاعب الشهرية.
وأوضح عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفئات السنية، محمد الحارثي، أن العقوبة بسبب تصرف اللاعب الخاطئ، مؤكدا رفض النادي الأهلي أي سلوك بعيد عن الروح الرياضية وأجواء المنافسة.
يشار إلى أن اللاعب الصبياني كان قد تعرض للطرد في مباراة فريقه بدوري الشباب لأندية الممتاز أمام الهلال بعد الاعتداء على لاعب في الفريق المنافس بالركل.
وفق “أخبار 24”.
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