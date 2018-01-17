كشف المواطن سعيد الشهري عن نتائج نشره مقطع فيديو يعلن من خلاله عن عثوره على طفل تائه، ولا يستطيع التعبير بشكل جيدا عن مكان إقامة أسرته.
وأوضح الشهري، في اتصال هاتفي، أن أسرة الطفل تواصلت معه مساء أمس الثلاثاء، وقام بتسليم الطفل التائه لأهله.
وأضاف أن الطفل كان قد خرج من بيت أسرته بحي الشرفية في الطائف على غفلة من أهله، عندما وجد باب بيته مفتوحا ومن ثم لم يستطِع الرجوع للمنزل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه عندما وجده لم يستطِع مساعدته فلجأ إلى مقطع الفيديو حتى يستدل أهله عليه، وهو ما حدث.وفق “أخبار 24”.
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