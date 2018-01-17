شيع أهالي قرية أبو السلع بجازان، اليوم (الأربعاء)، جثامين الأسرة التي توفيت في حادث مروري مروّع على طريق الكدمي – هروب.
وأظهرت صور حزن ربّ الأسرة الشديد على مصرع زوجته و6من صغارهما، والذين كانوا قد خرجوا جميعا في نزهة برية.
وودّع أهل القرية ببالغ الحزن الأسرة الفقيدة، والتي لم يتبقَّ منها سوى الزوج وابنه من زوجة أخرى، حيث فُقدت الزوجة، ويحيى بالصف الثالث الثانوي، وممدوح بالدراسة المتوسطة، والصغير أسامة بالصف الأول الابتدائي، إضافة إلى سارة، وهاجر، بالابتدائي، وريم في الروضة.
وتم دفن الجثامين السبعة في مقبرة السلع، بعد هذا الحادث الأليم الذي أطاح بمدير عام الطرق بالمنطقة بتوجيه من وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، الذي وجّه أيضًا بتشكيل لجنة للوقوف على حالة الطريق المفرد بين مركزي الكدمي وهروب لتفادي تكرار مثل تلك الحوادث المفجعة.
وفق “أخبار 24”.
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