أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستودع غدا (الخميس) في حسابات المستفيدين والمستفيدات مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر.
وأوضحت أن المبالغ تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذا للأمر الملكي القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وبيّنت أن بدل غلاء المعيشة سيتم صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأن هاتين الجهتين ستصرفان بدل غلاء المعيشة للمستفيدين منها، تنفيذًا للأمر الذي نص على عدم الجمع بين البدلين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن إجمالي المبالغ المالية التي ستودع للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.938 مليار ريال، مبينا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 901.675 مستفيدا.
وعن تفاصيل المبالغ، أكدت الوزارة أن المساعدات الضمانية للمستفيدين بلغت 1.299 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 182 مليون ريال، بينما تم صرف 95 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 304 ملايين ريال بدل غلاء معيشة.
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