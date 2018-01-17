زار وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم الأربعاء، الجندي أول، علي المطيري في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، للاطمئنان على صحته، طابعا قبلة على جبينه.
ونقل سموه للجندي المصاب المطيري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وكان الجندي أول “المطيري” قد تعرض لإصابة أثناء أداء واجبه ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي، ما تطلب نقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.
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