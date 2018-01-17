عاد سعود كريري لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، للمشاركة في تدريبات الفريق العاصمي، بعد استبعاده من السعودي سامي الجابر مدرب الفريق السابق في الفترة الماضية، وتأتي عودة كريري للمشاركة في التدريبات الجماعية بطلب من الأوروغواياني دانيال كارينيو مدرب الفريق.
وكان التواجد الأخير لكريري في القائمة الشبابية في 19 أغسطس 2017، أي قبل 4 أشهر و27 يوماً، حيث كان آخر ظهور له مع الفريق الشبابي في مواجهة أحد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، والتي خسرها الفريق الشبابي 2-1. وفق “الرياضية”.
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