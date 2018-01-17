فسخت إدارة القادسية عقد المدافع نواف الصبحي بالتراضي بين الطرفين بحسب بيان إعلامي صادر من النادي، حيث تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في محطته المقبلة، وكان الصبحي شارك أساسيا في 13 مباراة في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي إذ لعب ما يقارب 872 دقيقة فيما لعب في الموسم الحالي ثلاث مباريات فقط منها واحدة أساسيا واثنتين كبديل بمجموع مشاركة فعلية تصل إلى 113 دقيقة فقط.
وكان نواف الصبحي اجتمع مع إدارة القادسية وشرح ظروفه وطالب بفسخ عقده وتقبل مسئولي النادي رغبته، ويتميز الصبحي الذي سبق له اللعب مع المنتخبات العمرية بالتسجيل بالرأس وسبق له ان تلقى عرضين من ناديي الاتحاد والشباب في شهر يونيو للعام الماضي بحسب تأكيدات اللاعب نفسه.وفق “الرياض”.
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