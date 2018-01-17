أعلنت لجنة المسابقات، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن نقل 4 مباريات لنادي النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن مباريات النصر التي سيتم نقلها من ملعب الملك فهد الدولي، والتي سيكون أبرزها لقاء القمة أمام الهلال، كما تم نقل لقاءات العالمي أمام كل من أحد، الباطن والرائد. وجاء سبب نقل مباريات النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب انشغال ملعب الملك فهد الدولي ببطولة سباق الأبطال للسيارات.
وسيتسبب قرار لجنة المسابقات بنقل مباريات النصر المقبلة من ملعب الملك فهد الدولي في غياب العائلات عن الحضور، بعدما سُمح لهم بالدخول إلى الملاعب بداية من الجولة السابعة عشرة، ولكن في ملاعب محددة. وفق “المرصد”.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد حددت 3 ملاعب لاستقبال العائلات، وهي إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
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