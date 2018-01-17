صرح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ بأن هناك موجة باردة تهوي بدرجة الحرارة إلى أقل من الصفر تضرب عدة مناطق بالمملكة منها الحدود الشمالية وحائل والجوف بدءاً من يوم السبت، وتؤثر نسبياً على الوسطى والشرقية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وأشار المسند عبر حسابه في “تويتر” إلى توقعاته بشأن اضطراباتٌ جويّة عنيفة وسريعة تؤثر نسبياً في الأجزاء الشمالية من السعودية بدءاً من يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن يوم الجمعة ستنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية وتؤثر في المناطق الشمالية وأجزاءٍ من شمال الوسطى، وتبلغ سرعتها نحو 50 كم في الساعة في الحدود الشمالية والهبات نحو 80 كم في الساعة. وفق “مزمز”.
ويُتوقع أن ينخفض خط الثلج الدائم إلى أقل من 1500م أقصى شمال السعودية على أوقات من يومَي الجمعة والسبت ويُتوقع يوم الجمعة هطول زخات مطرية متفرقة على طريف وما حولها؛ وقد تهطل نتف من الثلوج الخفيفة.
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