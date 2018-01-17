كشف صندوق التنمية العقارية، عن عزمه شراء محافظ إقراض عقارية على غرار ما تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك فور تحوله إلى مؤسسة تمويلية بعد خمس سنوات، وانتهاءه من متطلبات المستفيدين المتواجدين على قوائم الانتظار وعددهم 500 ألف مستحق.
وأشار الصندوق وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن عدد الراغبين في تحويل قروضهم العقارية إلى التمويل المدعوم بلغ نحو 15 ألف مستفيد، لافتا إلى أنه بإمكان المواطنين المسجلين في قوائم الصندوق ممن لا توجد عليهم قروض عقارية حاليا، التوجه إلى المصارف واستخراج قروضهم العقارية ومن ثم تحويلها إلى برنامج التمويل المدعوم.
وأكد أن الصندوق سيتحمل قيمة الفوائد 100% لمن يتقاضون رواتب 14 ألفا وأقل، وجزءا من الفوائد بحسب نسبة الدعم المقدمة لمن يتقاضون أكثر من هذا الرقم.
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