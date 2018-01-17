سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية 3 هزات أرضية غير محسوسة بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أن الهزات الثلاث تابعة للهزة الأرضية التي حدثت ظهر أمس بالمنطقة، مشيرة إلى أن قوتها تراوحت بين 0.95 – 0.75 درجة على مقياس ريختر.
وأكدت الهيئة أنها تراقب عن كثب النشاط الزلزالي في المنطقة، وطمأنت المواطنين بعدم الخوف والهلع.
وكانت محطات الرصد الزالي سجلت هزة أرضية عصر أمس قوتها 2.5 درجة ريخترية على بعد 14 كلم شمال غرب المدينة المنورة، وشعر بالهزة سكان المناطق القريبة منها.وفق “أخبار 24”.
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