وجه برنامج حساب المواطن عدة نصائح إلى المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.
وطالب البرنامج، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابه البنكي، ثم التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى ضرورة التأكد من أهلية جميع التابعين.
وكان برنامج حساب المواطن أتاح لمستفيديه تقديم الشكاوى والاعتراضات على المبالغ الاستحقاق المودعة لهم ضمن الدفعة الثانية، وذلك عبر أيقونة الشكاوى على موقعه الإلكتروني بعد 5 أيام من كل دورة. وفق “أخبار 24”.
وأودع البرنامج الأربعاء الماضي الدفعة الثانية من مبالغ استحقاقات الدعم لمستفيديه.
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