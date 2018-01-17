شددت مؤسسة النقد العربي على جميع البنوك بضرورة الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين ومستفيدي الضمان ومكافأة العسكريين، وعدم اقتطاع أي مبالغ منها مقابل أية قروض أو التزامات.
وأكدت المؤسسة على جميع البنوك أنه في حال الاستقطاع الخاطئ من البدلات والمكافآت المذكورة في الأمر الملكي، فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.
ودعت المؤسسة عملاء البنوك للتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 8001256666 أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو زيارة مقرها. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر مؤخراً أوامر ملكية تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال لموظفي الدولة، ومبلغ 500 ريال لمستفيدي المعاشات، والضمان الاجتماعي، بالإضافة لصرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكرين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج