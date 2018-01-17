كشف مصدر نصراوي كبير لـ«الميدان» أن إدارة ناديه قدمت عرضا للاعبين الدوليين عمر هوساوي ويحيى الشهري بقيمة أربعة ملايين في الموسم الواحد لتجديد عقودهم الاحترافية، تاركة تحديد مدة العقد للاعب يحيى الشهري ووكيله، فيما لن يتجاوز عقد هوساوي العامين فقط في ظل وصوله إلى 33 عاما في الوقت الحالي، ويأتي هذا التوجه في إطار ترشيد الأمور المالية في النادي، وهي السياسة التي أبلغتها الإدارة المكلفة لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بانتهاج تقليص العقود في قادم الأيام؛ من أجل تخفيض الديون التي تجاوزت حتى الآن 276 مليون ريال.
وأبلغت الإدارة يحيى الشهري أن مستحقاته السابقة سيتم تحويلها في حسابه نهاية الأسبوع المقبل، بعد أن تلقت إدارة المالك دعما كبيرا من العضو الداعم الذي سيعلن جملة من الإصلاحات الفنية والإدارية في النادي؛ من أجل إعادة الفريق لجادة الانتصارات والمنافسة على الألقاب.
في الوقت الذي أكد فيه مصدر نصراوي عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع لاعب الهلال عبدالله عطيف، مؤكدا أن مركز اللاعب في الفريق يوجد به أكثر من خمسة لاعبين ومن الصعب انتداب أحد اللاعبين المحليين باستثناء استقطاب لاعب أجنبي كبديل للمصري حسام غالي في حال أصر المدرب جوستافو على موقفه السابق، وشدد المصدر النصراوي أن الهدف من إثارة موضوع عطيف هو فقط من أجل رفع قيمة اللاعب المالية في سوق الانتقالات بعد أن دخل في الفترة الحرة دون مفاوضات جادة من قبل الهلاليين على التوقيع معه.
وعقد المدير التنفيذي في النادي سعود الحمالي أمس اجتماعا مع بدر الحقباني وإبراهيم العيسى لوضع آلية العمل الإداري في النادي قبل الاجتماع الرسمي مع الرئيس المكلف سلمان المالك المقرر غدا الخميس. من جهة أخرى اتفقت إدارة النصر مع إدارة الرائد على إعارة الظهير الأيمن متعب المطلق للرائد حتى نهاية الموسم، حيث سيتم منح اللاعب مقدم عقد يبلغ 150 ألف ريال بالإضافة لراتب شهري 15 ألف ريال، وسينخرط اللاعب اليوم في تدريبات فريقه الجديد الرائد.
وكان الفريق الأول قد واصل تحضيراته لمواجهة النهضة في كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة السبت المقبل في الرياض، حيث أدى الفريق تدريبا صباحيا شهد مشاركة كافة اللاعبين باستثناء عبدالرحمن العبيد المنتقل حديثا من القادسية الذي وصل صباح أمس للرياض وعقد اجتماعا مع الرئيس المكلف مساء أمس، وتسلم الإدارة اليوم العاملين في النادي جزءا كبيرا من مستحقاتهم المالية على أن يتم دفع كامل مستحقاتهم مطلع مارس المقبل، على أن تقدم الإدارة صباح السبت الكشوفات المالية الخاصة باللاعبين للجنة الاحتراف من أجل قيد اللاعبين الجدد.
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