فتحت إدارة نادي الهلال ملف المفاوضات لضم الدولي البيروفي كريستيان كويفا، لاعب منتخب بيرو وفريق ساوباولو البرازيلي الأول لكرة القدم، لمحاولة ضمه إلى صفوف فريقها قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتحركت الإدارة الهلالية للظفر بخدمات النجم البيروفي، الذي يمتلك إمكانيات فنية عالية، حيث تشير الأرقام إلى صناعته 18 هدفًا في آخر موسمين.
وظهر كويفا مع منتخب بلاده بالقميص رقم 10.
وينتظر الهلاليون إتمام التعاقد مع اللاعب، في ظل السعي الجاد للمنافسة على العديد من الاستحقاقات، التي تتطلع إدارة النادي إلى حصدها، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، واصلت إدارة نادي الهلال بحثها الجاد عن خدمات أشرف بن شرقي لاعب فريق الوداد المغربي، رغم البيان الذي أصدره ناديه، واعتذر عبره عن قبول العرض المقدم من نادي الهلال.
وأشارت المصادر، إلى أن الإدارة الهلالية قدمت عرضًا جديدًا بخلاف العرض السابق الذي قدمته للحصول على ابن شرقي.
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