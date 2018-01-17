كشف سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي أنهم في النادي اعتذروا عن إتمام صفقة أشرف بن شرقي لنادي الهلال التي تعد أضخم مقابل مادي في تاريخ الكرة المغربية، وقال “قاومت العرض الأكبر في تاريخ الكرة المغربية، رفضت التخلي عن ابن شرقي، هذا ليس سهلا، ولا أظن أن هناك رئيسا قادرا على الصمود أمام هذا الرقم”.
وأضاف “نحتاج إلى خدمات ابن شرقي للدفاع عن لقبنا الإفريقي، سأنتظر تطوّر مستواه أكثر بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، من أجل بيعه لفريق أوروبي”.
وأعلن النادي المغربي أمس الأول اعتذاره لإدارة النادي السعودي، حيث تقدم الهلال بعرض مقابل ثلاثة ملايين دولار لشراء بطاقة اللاعب على أن يتفق النادي واللاعب على تفاصيل العقد لاحقا.
وأكد الناصري لوسائل إعلام بلاده أن ابن شرقي لن يغادر الفريق الأحمر على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقال “إدارة النادي أقفلت بشكل نهائي ملف ابن شرقي، الهلال كان مستعدا للرفع أكثر من قيمة العرض، الذي كان سينسينا صفقة ماليك إيفونا التاريخية من الناحية المالية”. وفق “الأندية”.
وباع النادي المغربي مهاجمه الجابوني للنادي الأهلي المصري مقابل 2.6 مليون دولار عام 2015.
وفي سؤاله أن يتسبب رفض العرض في هبوط مستوى اللاعب كونه وافق على الانتقال، رد الناصري قائلا “أتحمل مسؤولية هذا القرار، وأتعهد بحماية ابن شرقي من كل ما يمكن أن يؤثر سلبا في مستواه، سأوفر له كل الظروف ليحسن مردوده، أثق به وبقدرته على أن يكون سفيرا للوداد وللكرة المغربية في أحد أكبر أندية أوروبا”.
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