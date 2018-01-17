تحدث سلمان المالك رئيس نادي النصر، عن بعض الملفات التي تشغل الجمهور النصراوي، خصوصًا في ملف الصفقات ودعم الفريق بلاعبين مميزين خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال المالك:”سعد سهيل كان خيار اول للنصر، وفِي الوقت الحالي نحتاج الى لاعبي الخبرة، نجزنا صفقتين، هناك صفقتين ايضاً في طريقنا لإنهائها, والصفقة الخامسة ستكون في الأسبوع القادم، والمفاوضات مع الفيصلي حول انتقال سلطان الغنام لا زالت مٌستمرة “.
وأضاف:” لن نفرط باللاعبين كل ما يٌقال عن عمر هوساوي لا صحة له, اذا لم نتوصل لإتفاق مع اللاعب سوف نٌعلن ذلك للجمهور”.
وواصل:”عبدالله عطيف لاعب كبير ، ولكن لم نفاوضه ولو أردنا ذلك لتوجهنا لإدارة الهلال، وتواصلنا يكون بشكل مباشر مع ادارة الاندية، واحذر الوكلاء والسماسرة من الزج باسم النادي في أمور لا علاقة لنا بها”. وفق “أخبار 24”.
وحول صفقة الكونغولي كبانانغا، قال المالك:”سيتضّح كل شيء عن هذا اللاعب في الأيام القادمة، وسيبقى النادي كبيراً حتى لو كان توماسوف قد نصحه بالفعل بعدم قبول العرض، والعقود الباهظة والأرقام الكبيرة للاعبين فترة وانطوت “.
وأتم:” سنبدأ من يوم الخميس عقد اول اجتماعاتنا في مجلس الإدارة . سنعمل على توزيع المهام و رسم كامل خططنا .”
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