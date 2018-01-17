تعكرت أجواء أفراح الجماهير الاتحادية بتجديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التشيلي كارلوس فيلانويفا لمدة عامين، بعد الأنباء التي أوردها رئيس النادي حمد الصنيع، بأن مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا يرفض حتى الآن تجديد عقده مع النادي بسبب ظروفه الخاصة التي تحتاج وجوده في بلاده خلال الفترة المقبلة، وكان الصنيع قد ذكر لـ«الوطن» أنه تحدث مع سييرا حول تجديد عقده مع النادي، وهناك اتفاق كامل على الجوانب المالية المتعلقة بالعقد، إلا أن سييرا ربط إنهاء تجديد العقد بحل مشاكل خاصة يتعرض لها، وفي حال عدم حلها فإنه لن يستطيع الاستمرار مع الفريق، لأنه لن يستطيع مواصلة العمل في حال استمرت الظروف التي يمر بها.
متابعة
كشفت مصادر الوطن بأن مغادرة المدرب المستمرة للمملكة خلال فترة التوقف في المرحلة الماضية كانت بسبب تواجده في بلاده وفي إسبانيا من أجل متابعة عدد من المواضيع المالية والأسرية التي يمر بها.
استعدادات
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الاتفاق بعد غد الجمعة في دور الـ16 لكاس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر الجهاز الفني التقرير النهائي حول إصابة المهاجم المصري محمود كهربا حتي يحدد ما إذا كان سيتم الاستعانة به في اللقاء أو يجهز لاعبا بديلا.
وعلى صعيد متصل أطلقت الجماهير الاتحادية حملة مساندة لمهاجم الفريق، التونسي أحمد العكايشي لتهيئته نفسيا قبل مواجهة الاتفاق بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب مباراة الهلال، التي أضاع خلالها العديد من الأهداف السهلة أمام المرمى.
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