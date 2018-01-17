ذكرت وزارة الخدمة المدنية أنها بدأت في الأسابيع الماضية منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وذلك للمرتبة العاشرة فما دون.
وأضافت الوزارة أنها منحت هذه الصلاحية لوزارات الصحة والتعليم والنقل والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفق الضوابط النظامية المتبعة والتي من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في وسائل الاعلام المحلية وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية. وفق “أخبار 24”.
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