كشفت مصادر مقربة، أن عددًا من الإداريات بالتعليم، سيتم تحسين مرتباتهن، بعد شغلهن لوظائف تعليمية لمن تنطبق عليهن الشروط. وأضافت، الإداريات بالتعليم والمشمولات بالأمر السامي الكريم رقم 20479 وتاريخ 29\5\1435ھـ، المتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة المالية والخدمة المدنية والتعليم، لدراسة أوضاع المعلمات البديلات والحاصلات على دبلوم التربية المتوسطة وخريجات معاهد الثانوية واللواتي تم تعيينهن على وظائف إدارية عام 1435 ھـ، سيتم تحسين أوضاعهن.
وأوضحت المصادر، تفاصيل تحسين المرتب، الذي سيطرأ على أوضاع الموظفات المعينات على المراتب الإدارية التي يشغلونها حاليًا إلى مستويات تعليمية، ممن تتوفر فيهن شروط وضوابط شغل الوظائف التعليمية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ كونها الجهة المعنية بتطبيق الضوابط والشروط لشغل هذه الوظائف. ورجحت المصادر، أن يكون ذلك بعد الانتهاء من التقديم على الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وكانت وزارة الخدمة المدنية، أعلنت مؤخرا عن 2900 وظيفة للرجال والنساء بقطاع التعليم، وبدأ قبول طلبات النساء منذ يوم الأحد الماضي بحسب صحيفة عاجل.
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