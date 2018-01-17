حذرت الهيئة العامة للأرصاد من طقس غد الأربعاء، مؤكدة أن الرياح السطحية تنشط لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حالة البحر الأحمر، أكدت أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي. أما عن الخليج العربي، فقالت إن الرياح شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن ومناطق المملكة:
وفق “مزمز”.
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