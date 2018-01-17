توقعت مصادر مطلعة أن تصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدل غلاء المعيشة ضمن معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي، المنتظر صرفها بعد غد الخميس بحسب صحيفة سبق.
ووفقاً للمعلومات يتوقع أن تودع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي أكثر من 1.8 مليار ريال تمثل معاشات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد إضافة لبدل غلاء المعيشة البالغ 500 ريال تضاف لإجمالي المعاش الضماني. يشار إلى أن التعليمات نصت على عدم الجمع بين بدل غلاء المعيشة للمستفيدين من التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث سيصرف لتلك الحالات بدل واحد.
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