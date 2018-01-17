وثق مقطع فيديو متداول اعتداء لاعب شباب الأهلي على نظيره في نادي الهلال أثناء لقاء الفريقين الذي أقيم اليوم الثلاثاء ضمن الدوري السعودي الممتاز للشباب.
وأظهر المقطع المتداول وجود التحام بين اللاعبين في المباراة على الكرة أسفر عن إصابة لاعب الهلال، ليقوم لاعب الأهلي هاني الصبياني بعدها بركل نظيره الهلالي، فيما كان حكم المباراة بعيدا عن مكان الواقعة.
فيما وصف المتابعون للمباراة التي فاز بها الهلال بأربعة أهداف، تصرف لاعب الأهلي الشاب تجاه نظيره في نادي الهلال بغير الأخلاقي.
وفق “أخبار 24”.
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