أظهر مسح الخصائص السكانية الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء الأسباب الرئيسية للوفاة بين المواطنين خلال العام الماضي 2017م.
وجاءت الأسباب المرضية كأول مسببات الوفاة بين السعوديين بنسبة 46%، تلتها الوفاة بحوادث السير بنسبة 18%، ثم الوفاة بسبب الشيخوخة بنسبة 17%، ثم الوفاة بسبب حوادث أخرى بنسبة 10%.
وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في عدد الوفيات بنسبة 21%، ثم منطقة الرياض بنسبة 17%، أما أقل مناطق المملكة تسجيلا للوفيات خلال العام الماضي فهي منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1.74%.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج