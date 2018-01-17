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أعلنت إدارة نادي النصر اليوم (الأحد) عن التعاقد رسميا مع مدافع نادي فنجاء والمنتخب العماني سعد سهيل.
وأوضحت في بيان لها أن اللاعب الذي يُعد أحد أبرز نجوم دورة خليجي 23 تم التعاقد معه لموسم ونصف.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج