أعلن نادي النصر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اعتمد اليوم الثلاثاء تشكيل مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة سلمان المالك، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.
وضم المجلس الجديد نائبا للرئيس وشغله فهد بن سعد العجلان، والأمين العام محمد المسبل، وأمين الصندوق محمد الشنيفي، بالإضافة إلى 5 أعضاء، هم حسين العبدالوهاب، وعلي حمدان، وبندر الحكير، ومنيف الحربي، وتركي المشيقح.
من جهته، ثمّن مجلس إدارة نادي النصر الجديد لرئيس الهيئة ثقته بأعضاء المجلس، وحرصه على أن تعمل الإدارة وفق رؤية مستقبلية تحقق آمال وتطلعات كل محب وعاشق لهذا الكيان.
وفق “أخبار 24”.
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