ودع لاعبو فريق الأهلي زميلهم المصري محمد عبدالشافي باحتفال بسيط أقاموه له أمس (الثلاثاء)، بمناسبة انتقاله رسمياً إلى صفوف الفتح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فيما لم يتمالك اللاعب نفسه وبكى متأثراً بلحظات الوداع.
وارتدى لاعبو الأهلي قميصاً موحداً حمل الرقم 13 الذي كان يرتديه عبدالشافي منذ انتقاله لصفوف الفريق، كما أحضروا كعكة حملت صورة اللاعب وقام شخص بإهدائه أغنية، الأمر الذي جعل اللاعب لا يتمالك نفسه ويبكي حزناً على فراق زملائه، فيما وقع رئيس النادي الأمير تركي بن محمد العبدالله على قميص اللاعب الخاص بوداعه. وفق “أخبار 24”.
وكان عبدالشافي قد انضم لصفوف الأهلي عام 2015 قادماً من الزمالك المصري، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب، هي الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج