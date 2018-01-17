علّق مدير طرق جازان السابق المهندس محمد الحازمي، على قرار وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بإعفائه من منصبه، بالتأكيد على أنه يتقبل القرار ولن يتخلى عن خدمة المنطقة.
وقال الحازمي وفقاً لـ “سبق”: “سمعاً وطاعة”، مؤكداً أنه اجتهد فيما يرضي رب العالمين أولاً وأخيراً، ولن يتخلى عن خدمة منطقة جازان.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي كشف أمس (الثلاثاء) عن صدور قرار من وزير النقل بإعفاء الحازمي من منصبه، وذلك على خلفية حادث مروع على طريق صبيا- هروب، نتج عنه وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة.
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