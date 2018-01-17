أعلن اللاعب البرازيلي رونالدينيو اعتزاله كرة القدم رسمياً، بعد تجربة كروية حافلة بالإنجازات والإخفاقات سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي ارتدى قمصانها.
خبر اعتزال رونالدينيو جاء على لسان شقيقه ووكيل أعماله أسيس في تصريحات أدلى بها لموقع “أو جلوبو” البرازيلي، حيث أكد أنه قرر إعلان توقف مشواره كلاعب محترف، ومن المقرر أن يكون اعتزاله الرسمي بمباراة وداعية ستنظم قريباً.
وأضاف أسيس أن شقيقه ليس لديه خطة في الوقت الحالي وسيقرر ما سيفعله بعد بطولة كأس العالم، وقد يشارك في مجموعة مباريات تكريم مع الأندية التي لعب لها.
رونالدينيو الذي يبلغ من العمر 37 عاماً واسمه الحقيقي رونالدو دي أسيس موريرا، بدأ مسيرته الكروية مع نادي غريمو البرازيلي، انتقل بعدها إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وقضى معه موسمين، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني عام 2003 وقضى معه 5 سنوات كانت الأبرز في مسيرته. وفق “أخبار 24”.
وفي عام 2008 انتقل رونالدينيو إلى نادي ميلان الإيطالي وخاض معه 3 مواسم، عاد بعدها للبرازيل مرتدياً قميص فريق فلامنغو لموسم واحد، ثم لعب موسمين لنادي أتليتكو مينييرو، ثم انتقل إلى نادي كريتارو ومنه إلى نادي فلومنسي الذي خاض معه آخر مبارياته الرسمية، قبل أن يفسخ تعاقده معه عام 2015، ولم ينضم إلى أي نادٍ منذ ذلك الوقت قبل أن يعلن اعتزاله.
توج رونالدينيو ببطولة كأس العالم 2002 مع منتخب بلاده بالإضافة إلى كأس العالم للناشئين 1997 تحت 17 عاماً، وتوج مع برشلونة الإسباني بلقب الدوري 3 مرات والسوبر الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما توج مع نادي ميلان ببطولة الدوري الإيطالي موسم 2010 – 2011.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج