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نشرت وزارة الخارجية صورة نادرة جمعت بين الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله- والرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.
وأوضحت وزارة الخارجية أن الصورة التقطت في منزل الرئيس جمال عبدالناصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وكان الملك فهد وقتها وزيراً للداخلية.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج