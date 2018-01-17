ناشد مرابط بالحد الجنوبي مسؤولي وزارة الصحة، نقل ابنته حديثة الولادة، من مستشفى الملك فهد المركزي في جازان إلى مستشفى أو مركز متخصص لعلاجها.
وأوضح المرابط أحمد محمد فهام وفقاً لـ “سبق”، أن طفلته لانا ولدت بوزن منخفض جداً (1.5 كيلو غرام)، وتعاني من ارتخاء كامل في عضلات جسمها وتشنجات قوية وصعوبة في الرضاعة، ولا تستطيع تناول الحليب إلا عن طريق أنبوب متصل بالمعدة.
وأضاف فهام أن حالة ابنته ساءت وأصيبت بنزيف في الدماغ من الدرجة الثانية، وترقد حالياً في قسم عناية حديثي الولادة بمستشفى الملك فهد بجازان، الذي لا تتوافر فيه الإمكانات اللازمة لعلاجها.
وكشف أن صحة جازان خاطبت عدة مراكز ومستشفيات لنقل ابنته إليها، لكن بعضها رد بالرفض والآخر لم يرد حتى الآن، ما جعله يرسل برقية للديوان الملكي حُوّلت لوزارة الصحة بتاريخ 12 ربيع الأول 1439 هـ، وتم التواصل معه وطلب تقرير طبي أرسله عبر الإيميل لكن دون جدوى.
وطالب فهام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ ابنته، مشيراً إلى أن حالتها تزداد سوءاً مع مرور الوقت.
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