أصدرت إدارة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين تقريرا حول واقعة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين.
وأوضحت أن الواقعة الأولى حدثت عندما قطعت المقاتلتان القطريتان عند الساعة 9:35 دقيقة بتوقيت البحرين مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.
وأضافت أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرّض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتّم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن الواقعة الثانية حصلت لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي، لافتة إلى أن التحقيقات جارية في الواقعة.
وأكدت إدارة شؤون الطيران المدني أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية مع رفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولية.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج